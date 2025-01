Un drammatico incendio domestico è costato la vita a un uomo di 79 anni nella serata di ieri, nella frazione rivierasca di Ispica, in provincia di Ragusa.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate all’interno dell’appartamento in cui l’anziano viveva da solo.

Il ritrovamento del corpo

Allertati dai vicini, i Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente sul posto e, una volta entrati nell’abitazione invasa dal fumo, hanno purtroppo rinvenuto il corpo privo di vita del 79enne.

Per l’uomo, ormai in condizioni critiche, non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire le dinamiche esatte che hanno portato allo scoppio dell’incendio, sebbene le autorità abbiano già avviato gli accertamenti necessari per risalire alle cause.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine, giunte poco dopo i pompieri, stanno raccogliendo ogni elemento utile a capire se il rogo sia divampato a causa di un corto circuito o di un altro incidente domestico.

Nel frattempo, l’intera comunità di Santa Maria del Focallo è sotto shock per l’improvvisa scomparsa del concittadino.

Sicurezza e prevenzione

La tragedia riaccende i riflettori sull’importanza della sicurezza in casa, specialmente quando si tratta di persone anziane che vivono da sole.

L’installazione di sistemi di allarme, l’utilizzo di rilevatori di fumo e la manutenzione periodica degli impianti elettrici e di riscaldamento possono rivelarsi decisivi per evitare incidenti di questo genere.

Nel corso delle prossime ore, verranno effettuati ulteriori rilievi da parte dei tecnici specializzati, mentre la Procura competente deciderà se procedere con eventuali approfondimenti di tipo autoptico.

Nel frattempo, il territorio di Ispica e l’intera provincia di Ragusa si stringono attorno alla famiglia della vittima, colpita da un lutto tanto improvviso quanto doloroso.