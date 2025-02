Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto alla foce del fiume San Leonardo, tra Trabia e Termini Imerese. La vittima è Salvatore Domenico Barone, 54 anni, residente a Bagheria, che risultava disperso dalla giornata di ieri.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, che di professione faceva il pescatore, potrebbe essere stato colto da un malore fatale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Le autorità hanno disposto l’intervento del medico legale per effettuare i rilievi sul corpo e accertare con precisione le cause del decesso. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa, ma gli inquirenti propendono per un malore improvviso.

Il tragico ritrovamento ha scosso la comunità locale, dove Barone era conosciuto e stimato. Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena verranno rese note le risultanze degli esami medico-legali.