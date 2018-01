Tragedia a Villabate, motociclista muore sull’autostrada A19 Palermo Catania

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Tragedia ieri mattino a Villabate, in provincia di Palermo, dove un uomo di 45 anni, Domenico Scarnà, di Misilmeri, ha perso la vita in un incidente autonomo a bordo del mezzo sul quale viaggiava, uno scooter Yamaha.

L’uomo, intorno alle 7 del mattino, proveniva dalla strada statale ed aveva imboccato la rampa per entrare in autostrada, in direzione Catania.

Per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sull’asfalto.

Il motociclista sarebbe morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. I soccorritori del 118 purtroppo hanno potuto solamente costatarne il decesso.

Sul posto la polizia stradale per i rilievi di rito.