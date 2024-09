Giuseppe Belvisi, 84 anni, originario di Pantelleria, è morto lunedì in un tragico incidente al porto di Palermo dopo essere caduto in mare con la propria auto. Il dramma si è consumato al molo Quattro Venti, dove l’anziano avrebbe perso il controllo del veicolo, precipitando nelle acque del porto.

Immediato l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo dell’uomo all’interno dell’auto, successivamente estratta dalle acque. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e gli agenti della polizia di frontiera, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso per chiarire le cause dell’incidente

Le circostanze che hanno portato all’incidente sono ancora poco chiare, e la polizia di frontiera ha avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Giuseppe Belvisi doveva imbarcarsi su una nave diretta a Tunisi, tratta che aveva già percorso in passato. Si era recato all’imbarco ma era stato rimandato in biglietteria per completare il check-in. Al suo ritorno, forse a causa di una manovra confusa, ha imboccato la rampa sbagliata del molo del Puntone, finendo in mare con il veicolo.

Inutili i tentativi di salvataggio

Secondo quanto riportato, gli addetti all’imbarco e i militari della Guardia Costiera hanno tentato disperatamente di fermare l’auto dell’anziano, ma senza successo. L’auto è scivolata in acqua e, nonostante i tempestivi soccorsi, l’uomo è rimasto intrappolato nel veicolo. Le indagini proseguiranno per stabilire se vi siano responsabilità da parte di chi si trovava in banchina al momento dell’incidente.