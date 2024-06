Un ragazzo di 14 anni da Gela è attualmente in condizioni critiche presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania, a seguito di un grave ferimento autoinflitto con un colpo di pistola alla testa.

La polizia sta indagando per determinare se il gesto sia stato un tentativo di suicidio o un tragico incidente.

L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto poco dopo la mezzanotte in una residenza situata in via Pitagora, dove il giovane è stato scoperto dalla madre in una drammatica scena, disteso in una pozza di sangue.

I genitori del ragazzo, entrambi impiegati in una società di sicurezza privata, non erano presenti al momento dell’accaduto.

Si ritiene che il ragazzo abbia fatto uso della pistola di sua madre, tuttavia non è ancora chiaro se il colpo sia stato autoinflitto o sia stato il risultato di una fatale casualità.

Il ragazzo ha ricevuto cure chirurgiche d’urgenza, con il proiettile che ha attraversato il cranio, entrando ed uscendo.