Salvatore Di Franco, imprenditore 70enne, ha perso la vita il 29 febbraio, all’ospedale Cannizzaro di Catania, a seguito delle gravi ferite subite in un tragico incidente sul lavoro avvenuto il giorno precedente.

Il fatto è accaduto nella sua azienda di autotrasporti situata a Misterbianco, dove, mentre manovrava una gru per il posizionamento di un container, è stato folgorato a causa del contatto dell’attrezzatura con dei cavi elettrici.

La morte di Di Franco ha suscitato profonda tristezza e indignazione, specialmente tra i membri della Cgil etnea, che sottolineano come tragedie del genere non dovrebbero mai verificarsi, indipendentemente dall’età o dal contesto lavorativo.

I carabinieri di Misterbianco hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica degli eventi, mentre si rinnova l’appello alla necessità di rigorosi controlli di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, per prevenire potenziali rischi.