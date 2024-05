Un tragico incidente stradale si è verificato sulla statale 626 Palermo-Sciacca, comunemente nota come Fondovalle, vicino al bivio per Santa Margherita Belice, portando alla morte di un uomo di 36 anni, originario di Sciacca.

L’incidente è accaduto quando il motociclista, alla guida di una moto di grossa cilindrata, ha inaspettatamente perso il controllo del mezzo. La perdita di controllo ha causato un’improvvisa sbandata, con la moto che ha impattato violentemente contro le barriere metalliche del guardrail. L’urto è stato così forte da non lasciare scampo al trentaseienne.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, inclusi vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118, gli sforzi per salvare il motociclista si sono rivelati vani. Al suo arrivo, il team medico ha potuto solo constatare il decesso.

La comunità locale è in lutto per la perdita di una vita così giovane in circostanze così tragiche. Questo incidente solleva nuove preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale sulla Fondovalle, una strada nota per la sua pericolosità, soprattutto per chi viaggia su due ruote.

Le autorità competenti stanno attualmente indagando sulle esatte cause dell’incidente, mentre è in corso una revisione delle misure di sicurezza stradale nella zona per prevenire futuri incidenti di questa natura.

Il tratto di strada dove è avvenuto l’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico per permettere le operazioni di pulizia e le indagini preliminari. Gli inquirenti hanno fatto appello a eventuali testimoni che potrebbero fornire ulteriori dettagli sull’accaduto.

Questo incidente rappresenta un doloroso promemoria dei pericoli che i motociclisti affrontano ogni giorno sulle strade e sottolinea la necessità di praticare una guida prudente e rispettosa delle norme di sicurezza stradale.