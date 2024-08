Una tragedia ha scosso la comunità di Licata nella notte di Ferragosto, quando un uomo di 55 anni è morto annegato nelle acque della Playa, una località balneare poco distante dal centro abitato.

La vittima, originaria di Campobello di Licata, è stata soccorsa dai bagnini del lido locale e da alcuni bagnanti che si trovavano sulla spiaggia e che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Licata e gli operatori del 118 sono intervenuti prontamente, trasportando l’uomo al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Nonostante gli sforzi dei medici, ogni tentativo di salvare la sua vita si è rivelato inutile.

Le circostanze esatte della morte sono ancora oggetto di indagine. La polizia sta esaminando tutte le ipotesi, compresa la possibilità che il cinquantacinquenne possa essere stato colto da un malore mentre si trovava in acqua.

Questo incidente ha lasciato la comunità in lutto, soprattutto in un periodo di festività come quello di Ferragosto, tradizionalmente dedicato al relax e al divertimento.

Le autorità locali e i residenti esprimono il loro profondo cordoglio e stanno attivamente cooperando con le forze dell’ordine per chiarire la dinamica degli eventi e garantire che tutte le misure di sicurezza siano rispettate per prevenire futuri incidenti simili.