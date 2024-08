Fatale Incidente sulla Strada Provinciale tra Ficarazzi e Bagheria

La scorsa notte, lungo la strada provinciale che collega Ficarazzi a Bagheria, si è verificato un tragico incidente che ha causato la morte di Antonio Nicosia, 46enne di Ficarazzi.

Nicosia, che stava tornando dal lavoro, ha perso il controllo del suo scooter Honda 300 Sh, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Trasporto e Tentativi di Soccorso

Subito dopo l’incidente, Antonio Nicosia è stato trasportato d’urgenza alla guardia medica. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto poco dopo l’arrivo.

Indagini in Corso

Le autorità hanno avviato indagini per stabilire le esatte dinamiche dell’incidente. Una delle ipotesi al vaglio è che Nicosia possa essere stato speronato da un altro veicolo, perdendo così il controllo del suo scooter.

Conclusioni

La comunità di Ficarazzi è sotto shock per la perdita di Antonio Nicosia, ricordato come una persona dedita al lavoro e alla famiglia. Le indagini proseguiranno per chiarire se l’incidente sia stato causato da un’azione deliberata o da altre circostanze.