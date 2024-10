Anna Maria La Gattuta, una donna di 59 anni, è deceduta in ospedale a Palermo a seguito delle gravi ferite subite in un incidente stradale in piazzetta delle Vittime.

La signora La Gattuta viaggiava in scooter con il marito quando sono stati colpiti da un furgone che trasportava materiale edile. L’incidente è stato causato presumibilmente da un guasto ai freni del furgone.

Nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, per la signora La Gattuta non c’è stato nulla da fare. Il marito, 60 anni, è stato ricoverato in condizione meno grave al Policlinico con codice giallo.