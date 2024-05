La comunità di Racalmuto in lutto per la scomparsa del 46enne, apprezzato fisioterapista e padre di famiglia.

Un tragico incidente stradale ha scosso il centro di Racalmuto ieri pomeriggio, quando Filippo La Bella, 46 anni, ha perso la vita in un violento impatto contro un albero in via Filippo Villa.

L’incidente, avvenuto intorno alle 18:00, ha visto il coinvolgimento di una moto Ducati di grossa cilindrata, guidata da La Bella.

Nonostante i tentativi immediati di rianimazione da parte dei paramedici del 118, le condizioni di La Bella sono apparse disperate fin dall’inizio.

L’impatto ha causato la rottura del casco, lasciando il centauro con ferite fatali. La Bella, noto e apprezzato fisioterapista, lascia la moglie e due bambini.

L’area dell’incidente è stata prontamente gestita dai vigili urbani e dai carabinieri, che hanno deviato il traffico per facilitare l’arrivo dell’ambulanza e dell’elisoccorso, atterrato nel vicino campo di calcio per un possibile trasferimento ospedaliero che purtroppo non è stato necessario.

La comunità di Racalmuto è stata avvolta da un silenzio irreale nel seguito dell’incidente, con parenti e amici della vittima raccolti in un commovente tributo al campo di calcio.

Descritto come un padre e marito esemplare, nonché un lavoratore instancabile, Filippo La Bella è stato una figura molto amata e rispettata, la cui assenza lascia un vuoto profondo.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono in corso, mentre il corpo di La Bella è stato trasportato alla camera mortuaria del paese. La comunità ora piange la perdita di un cittadino modello, mentre cerca conforto nella memoria del suo impegno e della sua gentilezza.