Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Comiso ieri notte, portando alla morte di un giovane di 27 anni, Rosario Pace, e lasciando un altro individuo in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale che collega Comiso a Santa Croce Camerina, poco dopo le due di notte.

Rosario Pace viaggiava a bordo di una Renault Modus quando si è verificato lo scontro con una Renault Clio, guidata da un uomo di 39 anni.

L’impatto tra i due veicoli è stato violento e ha avuto conseguenze fatali per il giovane Pace, mentre l’altro conducente è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Guzzardi di Vittoria, dove attualmente si trova ricoverato in gravi condizioni.

I carabinieri di Vittoria sono intervenuti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dello scontro.

Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dell’incidente, compreso il possibile ruolo di fattori come l’alta velocità o le condizioni della strada.

Questo tragico evento ha profondamente colpito la comunità locale, lasciando amici e familiari in lutto per la perdita di una giovane vita e in ansia per le condizioni dell’altro coinvolto.

L’incidente rinnova l’attenzione sulla sicurezza stradale nella regione, sottolineando l’importanza di misure preventive e della prudenza alla guida per prevenire simili tragedie in futuro.