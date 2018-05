Trapani, 22enne viene travolto da un rimorchio: deceduto dopo 4 giorni di agonia

Connect on Linked in

Non c’è l’ha fatta il 20enne G.I., deceduto dopo ben 4 giorni di agonia in seguito ad un tragico incidente. Il giovane, residente a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, sembra che si trovasse in Sudafrica per aiutare il nonno Giuseppe che aveva aperto

un’impresa tempo fa quando, tutto d’un tratto, trovandosi per strada pronto per attraversare, è stato colpito in pieno dal rimorchio di un camion che gli ha causato ingenti danni interni, tali da mandarlo direttamente in coma.

Nonostante il suo corpo abbia lottato per ben quattro giorni, il giovane è spirato domenica scorsa lasciando la propria famiglia e i suoi concittadini immersi nel dolore.

Di Pietro Geremia