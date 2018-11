Trapani, “Al concorso con risposte in tasca”: irrompe Digos e sospende esami

Print This Post

Gli uomini della polizia di Stato appartenenti alla Digos, Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali, hanno interrotto presso il Comune di Erice, sito nella provincia di Trapani, le prove per la stabilizzazione di 38 precari tra amministrativi, polizia municipale e insegnanti.

Il blitz delle forze dell’ordine è avvenuto proprio nel bel mezzo degli esami scritti per via dell’acquisizione di alcuni documenti che indicassero un vero e proprio imbroglio in atto durante una prova

ufficiale. Una volta fatta l’irruzione infatti, i poliziotti avrebbero trovato addosso ad alcuni candidati le risposte ai test: una chiara prova del presunto inganno fatto dagli esaminandi al fine di passare nelle selezioni.

Con l’amara scoperta effettuata dunque dagli uomini di pubblica sicurezza l’esame è stato sospeso e la questura di Trapani avrebbe iniziato ad interrogare alcuni candidati ed esaminatori.

Di Pietro Geremia