Trapani, aveva fatto alcol test senza avvocato: assolta 33enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La IV sezione penale della Cassazione, con pronuncia numero 29081 avvenuta da parte del giudice monocratico di Marsala, ha assolto dall’accusa di guida in stato di ebbrezza una 33enne del posto.

La donna, alla guida di un’auto, fu coinvolta in un incidente stradale nel luglio del 2017 al seguito del quale dopo essere stata accompagnata all’ospedale di Marsala fu trovata con un tasso di 1,5 grammi di alcool nel sangue: 1 grammo in più per litro di sangue del limite previsto dalla legge.

A quanto pare però prima di fare il prelievo, gli agenti della polizia municipale che avevano predisposto le analisi non avevano avvertito la 33enne della facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia in quanto trattandosi di “irripetibili”, devono essere svolti alla presenza di un difensore, o l’interessato deve essere avvertito.

Motivazioni dunque che hanno fatto dichiarare l’assoluzione della donna marsalese.

Di Pietro Geremia