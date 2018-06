Trapani, espulso presunto estremista islamico 32enne

Connect on Linked in

Continuano le espulsioni di personaggi ritenuti decisamente pericoli all’interno del territorio siciliano arrivando alla numero 49 dall’inizio dell’anno, la 286esima da gennaio del 2015. Il Prefetto di Trapani infatti, ha firmato un provvedimento di espulsione nei confronti di un egiziano di 32 anni considerato vicino ad ambienti dell’estremismo islamico. Nel dettaglio, l’egiziano era stato arrestato 4 anni fa per il reato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Una volta in carcere, il 32enne avrebbe iniziato a fare “carriera” usando l’islam radicale come attrattiva e facendo proselitismo tra un buon numero di carcerati diventandone così il leader con potenzialità senza dubbio pericolose, confermate anche dalle attività investigative. Per tali motivazioni, l’egiziano è stato così soggetto del provvedimento di espulsione per Il Cairo, attuato proprio nella giornata di ieri con un volo diretto partito direttamente da Roma.

Di Pietro Geremia