Trapani, fa il bagno ma ha un malore: 67enne muore a mare

Decisamente un tragico fine settimana quello che ha coinvolto la città di Alcamo Marina, in provincia di Trapani. Una donna di 67 anni originaria di Palermo è deceduta in seguito a quello che avrebbe dovuto essere un tranquillo e spensierato bagno a mare. L’episodio è avvenuto intorno alle 10:00 del mattino di Venerdì quando alcuni bagnanti, dopo aver visto la 67enne sentirsi male agitare le braccia in segno di aiuto, hanno avvertito i bagnini i quali si sono precipitati a recuperare la donna. Nonostante i primi tentativi di rianimazione, portati avanti successivamente dai soccorritori del 118 giunti sul posto, purtroppo per la donna non c’è stato più nulla da fare. SUl luogo della tragedia presenti anche gli uomini della Guardia Costiera, dei Carabinieri e della Polizia.

Di Pietro Geremia