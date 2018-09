Trapani, festeggiamenti troppo rumorosi lo mandano in bestia: prende a sediate due ragazzini

Connect on Linked in

Una notte decisamente movimentata quella trascorsa nei giorni scorsi a Trapani.

Nella zona zona di Largo San Giacomo della provincia siciliana, un gruppo di ragazzini era intento a festeggiare un 15enne in maniera decisamente allegra con schiamazzi e battute, come si confà alla giovane età del festeggiato. Gli schiamazzi però, con l’andare del tempo pare siano diventati forse un po’ troppo esuberanti per un residente del luogo, il quale oramai stufo avrebbe dapprima a rimproverato i ragazzini per poi passare dalle parole ai fatti uscendo di casa con una sedia, con la quale avrebbe dunque iniziato a darle di santa ragione.

Una rabbia furiosa che solo l’intervento degli agenti della polizia locale hanno saputo placare e che ha mietuto un paio di “vittime” prontamente trasportate dai sanitari del 118 presso il nosocomio più vicino per le cure del caso.

Di Pietro Geremia