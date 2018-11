Trapani, furgone rimane bloccato nei binari e viene travolto dal treno

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un grave incidente ferroviario è avvenuto nella giornata di ieri mattina a Petrosino, paese in provincia di Trapani.

A quanto pare infatti verso le 08:15 del mattino un furgone Fiat Doblò sarebbe rimasto incastrato nelle sbarre del passaggio a livello di Triglia Scaletta, sito tra Petrosino e Strasatti.

Nonostante l’uomo alla guida del mezzo abbia cercato più volte di far rallentare il treno avvertendo il suo conducente del pericolo, non sarebbe riuscito nel suo intento con il conseguente travolgimento del furgone e la sua completa distruzione.

In seguito all’incidente, che fortunatamente non ha provocano nessun ferito, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilevamenti del caso .

Di Pietro Geremia