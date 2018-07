Trapani, giovane rischia di annegare: salvata da un tunisino

Connect on Linked in

Un giovane 22enne di Mazara del Vallo e di origini tunisine si reso protagonista del salvataggio di una giovane ragazza che si trovava all’Acquasplash di Tre Fontane a Trapani.

A quanto pare infatti, la ragazzina era entrata in piscina quando, per cause ancora da capire, ha iniziato a non respirare più.

Accortosi della drammatica situazione, il tunisino, che è volontario di protezione civile dell’associazione “Giva”, grazie ai corsi effettuati con quest’ultima è riuscito a salvare dall’annegamento la ragazza praticando, insieme ad una infermiera del parco, il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo degli operatori del 118 i quali l’hanno successivamente trasportata in ospedale dove ha ripreso conoscenza.

“Non credo di avere fatto nulla di eccezionale se non ciò che ho sentito come un dovere” – ha commentato il 22enne ballerino e mediatore culturale di origini tunisine.

Di Pietro Geremia