Trapani, incidente mortale: perde la vita lo chef Andrea De Lorenzo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Scontro mortale tra un’auto e un pullman. Era a bordo di una Fiat Punto guidata da un suo collega G.F. di 23 anni quando, per cause ancora sconosciure, l’utilitaria sbanda andando a finire,nel lato opposto proprio mentre stava sopraggiungendo un pullman della ditta Zuso che non ha potuto evitare l’impatto.

Per lo chef Andrea De Lorenzo non c’è stato nulla da fare, mentre per il giovane ragazzo alla guida è rimasto gravemente ferito riportando delle lesioni interne e un trauma cranico portato da un’ambulanza del 118 presso l’ospedale Sant’Antonio Abate.

Per gli occupanti del pullman invece tanta paura ma niente di serio.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato