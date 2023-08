Ventiquattro gli arresti della Polizia di Stato, negli ultimi 15 giorni, nell’ambito del contrasto all’immigrazione clandestina.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani, al termine di laboriose attività di identificazione dei migranti sbarcati lungo le coste trapanesi, hanno infatti scoperto 20 migranti di origine tunisina, che, con vari alias, erano destinatari di divieti di reingresso sul territorio nazionale.

Tra gli stranieri rintracciati, ulteriori 4 soggetti, sempre tunisini, sono stati condotti in carcere in esecuzione di distinti ordini di carcerazione con pene detentive da uno a sei anni di reclusione, comminate per vari reati quali rapina, ricettazione, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti.