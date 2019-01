Trapani, l’allarme dei consiglieri comunali: attenti ai cani in giro per le strade

Print This Post

E’ allarme randagismo a Erice, paese in provincia di Trapani.

Secondo alcuni consiglieri comunali pare che per le vie della città si aggiri un branco di cani randagi che spaventerebbe cittadini e turisti.

A far scattare l’attenzione sul fenomeno che pare tempestare ogni comune siciliano oltre a quello del trapanese, è stato un episodio con protagonista una coppia e il loro bambino di due anni e mezzo i quali recandosi presso la Cittadella della Salute per una vaccinazione sarebbero stati presi alla sprovvista da un branco di cani ringhiosi che li hanno accerchiati.

Il pauroso imprevisto si è concluso per fortuna senza graffi per nessuno, ma ciò non ha ovviamente fermato i consiglieri comunali che hanno scritto una nota alla sindaca Daniela Toscano affinchè si adoperi a risolvere il problema.

Di Pietro Geremia