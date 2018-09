Trapani, maxi furto nelle campagne: rubati 6 quintali di zibibbo

Print This Post

Un furto senza precedenti è avvenuto nei giorni scorsi nelle nell’isola trapanese di Pantelleria.

Nella nottata di ieri presso una cantina sita nella serra dell’azienda Bartoli sono stati rubati ben 6 quintali di zibibbo appassito, equivalente a circa 20 quintali di uva fresca, e che sarebbe servito per produrre il pregiatissimo “Bukkuram”. Il bottino trafugato sarebbe dunque ingente visto che dallo sviluppo dell’uva passa si sarebbe prodotto il passito che viene venduto ad oltre i 40 euro a bottiglia.

“È un duro colpo noi siamo una piccola azienda. Già l’annata non era delle migliori anche per via della pioggia di agosto che ha compromesso fortemente il raccolto” – ha commentato Sebastiano De Bartoli, il proprietario dello stabilimento depredato.

Di Pietro Geremia