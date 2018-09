Trapani, “Prende i figli a cinghiate”: moglie di un poliziotto lo denuncia per maltrattamenti

Connect on Linked in

Un poliziotto, prima in servizio al commissariato di Marsala, è stato denunciato dalla moglie, con cui è in fase di separazione consensuale, per maltrattamenti in famiglia.

La querela è stata presentata in commissariato. Secondo la donna, sposata da 18 anni, il marito avrebbe cominciato a picchiare i figli con la cinghia quando avevano appena 4 anni.

La donna chiede l’intervento dei servizi sociali, ma soprattutto che al marito venga ritirata l’arma di servizio, dopo che il poliziotto avrebbe minacciato, davanti ai bambini, di uccidersi. Sull’autostrada – ha denunciato la signora – l’uomo ha anche simulato il tentativo di buttarsi dal viadotto con l’auto, mentre c’era l’intera famiglia a bordo.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/trapani/185125/prende-i-figli-a-cinghiate-moglie-poliziotto-lo-denuncia-per-maltrattamenti.html)