Trapani, rivoluzione per le strade: verranno rimossi i passaggi a livello

Connect on Linked in

Una rivoluzione urbanistica. La città si prepara ad un cambiamento epocale con la rimozione dei passaggi a livello e la creazione di vie alternative, dai sottopassi ai sovrapassi.

Il Comune, in stretta sinergia con la Reti Ferroviarie Italiane, società per azioni partecipata al 100% da Ferrovie dello Stato Italiane, sta studiando la migliore soluzione per arrivare alla rimozione dei punti di intersezione tra la strada e i binari ferroviari presenti in città.

Passaggi a livello che, fondamentalmente, dividono in due la città, soprattutto quello in via Marsala. Negli ultimi anni, però, la Rfi ha cominciato un minuzioso lavoro di rimozione, stanziando fondi per la rimozione dei «passaggi a livello».

Fonte: gds.it

(http://trapani.gds.it/2018/07/22/rivoluzione-per-le-strade-di-trapani-verranno-rimossi-i-passaggi-a-livello_889357/)