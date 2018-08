Trapani, spacciavano al rave party: tre gli arrestati

Connect on Linked in

In seguito all’operazione “In the wood”, gli uomini dell’arma dei carabinieri di Alcamo hanno arrestato e posti ai domiciliari su ordine del gip A.G., S.P. e A.P., rispettivamente di 21,30 e 21 anni, con l’accusa di spaccio di cocaina e Mdma. Le indagini hanno avuto come fine la repressione di un’organizzazione che spacciava in occasione di rave party organizzati all’interno di una struttura nel territorio trapanese denominata Il Contadino”, a Buseto Palizzolo, nella quale proprio in occasione di tali feste pare avvenisse una frenetica attività di spaccio delle sostanze stupefacenti.

Di Pietro Geremia