Trapani, suocero accoltella genero dopo una furiosa lite

Una vera e propria tragedia si è sfiorata a Trapani ieri sera dove il 54enne M.N., in seguito ad una accesa discussione, ha aggredito e accoltellato il fidanzato della figlia.

Nel dettaglio, sembra che A.C., il giovane genero, si fosse recato nell’abitazione del suocero per prendere il figlioletto di 5 anni. Al diniego da parte di quest’ultimo però, pare che A.C. mosso dall’ira, abbia dapprima forzato il portoncino in alluminio dello stabile e successivamente abbia iniziato a sferrare calci e pugni alla porta dell’abitazione del suocero.

A questo punto 54enne, in sua difesa, avrebbe preso un coltello per intimorire il giovane ma, sembra che dopo aver aperto la porta sarebbe stato colpito al naso con una testata reagendo di getto con una sferragliata di sei coltellate al petto del genero. Subito dopo il furente litigio, il giovane è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dove fortunatamente non è in pericolo di vita, mentre il genero è stato arrestato dai carabinieri per il reato di tentato omicidio e porto abusivo di armi.

Di Pietro Geremia