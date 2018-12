Trapani, trovati 200 grammi di cocaina in un laboratorio

Connect on Linked in

Gli uomini della polizia di stato di Alcamo, paese in provincia di Trapani, hanno scoperto nella giornata di ieri un vero e proprio laboratorio per il taglio e il confezionamento di cocaina.

Nel dettaglio, durante un’operazione di polizia a carico del 33enne F.C., titolare di una sala giochi, le forze dell’ordine avrebbero trovato non solo il laboratorio allestito in un garage con dentro 200 grammi di cocaina pura, bilancini di precisione e cinquanta dosi già pronte per essere vendute, ma anche centomila euro in banconote di diverse taglio, oltre a svariati oggetti d’oro e argento.

Terminate le indagini, il 33enne è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacenti e istigazione alla corruzione.

Di Pietro Geremia