Trapani, viene minacciato e malmenato: 18enne finisce in ospedale

Un fatto decisamente increscioso quello avvenuto nei giorni scorsi a Castelvetrano, paese in provincia di Trapani.

Un 18enne del posto che stava tranquillamente rientrando presso la propria abitazione è stato minacciato e picchiato a sangue da 2 malviventi i quali l’hanno costretto tra le altre cose a consegnargli ben 2 mila euro.

Secondo i primi accertamenti, i manigoldi pare che abbiano agito con il volto nascosto dalle sciarpe non facendosi dunque nessuno scrupolo a riempire di botte il giovane per portargli via il denaro obbligandolo a ricorrere alle cure mediche per via dei numerosi traumi riportati durante lo scontro.

Ad occuparsi del caso sono gli uomini dell’arma dei carabinieri i quali hanno già avviato le indagini per risalire agli autori della rapina.

Di Pietro Geremia