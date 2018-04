Trapani, violenza sessuale ad una ragazza: arrestato extracomunitario

Print This Post

Un extracomunitario ospite di un centro di accoglienza della Provincia di Trapani è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane donna.

Nel dettaglio, il tutto sarebbe iniziato grazie alla coraggiosa denuncia della vittima agli uomini dell’arma dei Carabinieri i quali hanno proceduto al fermo del giovane ospite presso una struttura per richiedenti asilo politico e protezione internazionale.

A quanto pare infatti, il cittadino extracomunitario, approfittando della provvidenziale distrazione dei responsabili del centro, si sarebbe introdotto di soppiatto nel bagno del centro di accoglienza in cui vi era una giovane straniera, anche lei ospite della stessa struttura, strappandole di dosso tutti gli indumenti arrivando ad abusare di lei.

La ragazza in passato aveva rifiutato più volte il corteggiamento spietato del violentatore, il quale ha quindi scatenato una violenta e abominevole reazione nei suoi confronti. Una volta trovata la forza di denunciarlo, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini riuscendo in men che non si dica a identificare l’autore del reato sottoponendolo infine al fermo di indiziato di delitto e portandolo nel carcere di San Giuliano.

Di Pietro Geremia