Trapani, voli scontati: il biglietto più caro è 45 euro, ecco i prezzi

Sarà di 45 euro il prezzo più alto per le tratte dall’aeroporto di Trapani. Si tratta dei voli Trapani-Parma e Trapani-Firenze. Tutti gli altri invece verranno offerti al costo di 35 euro: Trapani-Brindisi, Trapani-Ancona, Trapani-Perugia, Trapani-Napoli.

È quanto prevede il bando per la continuità territoriale firmato dal ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli e con il quale verranno messi a disposizione circa 50 milioni di euro per garantire prezzi calmierati per lo scalo di Trapani Birgi e per quello di Comiso.

Soddisfatto il presidente di Airgest, Salvatore Ombra. «La notizia era da tempo nell’area e l’aspettavamo con fiducia – afferma – Ora ritengo che sarà possibile entro luglio avere contezza di quali compagnie e quanti voli effettivamente potranno essere operativi da e per Birgi.

È comunque un primo risultato – continua Ombra – del lavoro che hanno fatto la Regione Siciliana, e per essa il presidente Nello Musumeci, ma anche il nostro aeroporto, in direzione di un concreto incremento dei flussi verso il territorio provinciale».

Font: gds.it

(https://trapani.gds.it/articoli/economia/2020/01/19/trapani-voli-scontati-il-biglietto-piu-caro-e-45-euro-ecco-i-prezzi-6b7f69ed-ed91-44f0-8ffe-61bc1a85910b/)