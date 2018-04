Trasfusione a testimone di Geova, condannato un medico

Connect on Linked in

Decise una trasfusione di sangue per una paziente che come testimone di Geova era invece contraria per motivi religiosi: per questo un medico dell’ospedale di Termini Imerese (Pa) è stato condannato per violenza privata.

Altri tre medici, che avevano partecipato in vari momenti all’intervento, sono stati assolti. L’unico a essere condannato a un mese di reclusione con i benefici della condizionale e della non menzione è il dottor G.S., primario di chirurgia, il quale dovrà pagare alla paziente una provvisionale di 10 mila euro e altri 5 mila euro per spese di giudizio.

Il medico è stato assolto dall’accusa di aborto colposo: la trasfusione era stata decisa dopo che la paziente aveva perso il feto ma per cause naturali. Gli altri tre medici assolti sono Carmelo La Rosa, Michele Terranova e Vincenzo Pio Falzone.

Spinnato ha sempre sostenuto di avere forzato la trasfusione perché riteneva che la donna fosse in pericolo di vita. La sentenza è del giudice monocratico Sabina Raimondo.

Fonte: Ansa.it