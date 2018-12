Canicattì, tutto pronto per la mostra d’arte di Vincenzo Curto di venerdì 8 dicembre

Print This Post

La cultura e l’arte faranno tappa a Canicattì negli inizi del mese di Dicembre.

La moglie dell’artista scomparso Vincenzo Curto ha organizzato una mostra di pittura che si terrà nel weekend della seconda settimana di Dicembre, precisamente nei giorni di Sabato 8 e domenica 9.

La mostra, intitolata “Passione d’Arte“, si svolgerà in via Mazzini n°74 presso l’abitazione della coniuge dell’apprezzato pittore, scultore, mosaicista e ceramista, in cui saranno esposte varie e numerose opere dell’artista scomparso nell’agosto del 2013 all’età di 67 anni.

Curto, grazie al grande talento di cui era dotato, ha da sempre avuto una notevole rinomanza nazionale ed internazionale proprio per la qualità dei propri frutti artistici tra cui possiamo ricordare la vetrata della Chiesa del convento dei cappuccini a Madonna della Rocca.

L’evento è a titolo gratuito e sarà a disposizione del pubblico dalle ore 17:00 alle ore 21:00.

Di Pietro Geremia