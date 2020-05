Sicilia, trasportano droga e tentano di disfarsene: 3 gli arrestati

Print This Post

I Carabinieri della Compagnia di Cefalù hanno tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, C.n.a., 29enne, P.e.r. 28enne e F.p.r , 21enne, tutti di Gela e già noti alle forze dell’ordine.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio e prevenzione, sull’autostrada A-19 allo svincolo di Scillato, durante un posto di controllo, hanno intimato l’alt ad un’autovettura con a bordo tre persone.

Arrestata la marcia, il passeggero ha tentato vanamente di sbarazzarsi di una busta in cellophane contenente due panetti di hashish per un peso complessivo di 150 grammi. Sullo stupefacente, sottoposto a sequestro, i Carabinieri del L.A.S.S. del Comando Provinciale eseguiranno le analisi qualitative e quantitative.

Gli arrestati sono stati ristretti in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, questa mattina il Tribunale di Termini Imerese nel convalidare l’arresto ha disposto per i tre la misura cautelare dell’obbligo di dimora.