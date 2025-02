Blitz Antidroga nel Milazzese

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo, con il supporto dei cani antidroga dei Nuclei Cinofili di Nicolosi e Palermo Villagrazia, hanno eseguito una serie di controlli e perquisizioni su tutto il territorio di competenza, portando a termine tre arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli arrestati – tutti già noti alle Forze dell’Ordine per reati analoghi – sono stati trovati in possesso di ingenti quantitativi di crack, marijuana e hashish.

Dettagli sugli Arresti

A Milazzo

Soggetto arrestato : un 38enne del posto.

: un 38enne del posto. Quantitativi sequestrati : oltre 23 grammi di crack, più di 500 euro in contanti (ritenuti provento dello spaccio), circa 20 grammi di marijuana e una dose di cocaina.

: oltre 23 grammi di crack, più di 500 euro in contanti (ritenuti provento dello spaccio), circa 20 grammi di marijuana e una dose di cocaina. Altri elementi rilevanti: materiale utile al confezionamento della droga e un articolato sistema di videosorveglianza, presumibilmente installato per monitorare i movimenti davanti all’abitazione e sfuggire a eventuali controlli delle Forze di Polizia.

A Spadafora

Soggetti arrestati : un 22enne e un 37enne, entrambi residenti in zona.

: un 22enne e un 37enne, entrambi residenti in zona. Sequestri effettuati : A casa del 22enne sono stati rinvenuti oltre 35 grammi di marijuana, circa 12 grammi di hashish e un bilancino di precisione intriso di residui di stupefacente. Nell’abitazione del 37enne, già agli arresti domiciliari, i Carabinieri hanno trovato circa 19 grammi di hashish, occultati in un pensile della cucina.

:

Segnalazioni alla Prefettura e Altri Dettagli

Durante i controlli, un giovane è stato segnalato alla Prefettura di Messina come assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di una dose di crack per uso personale.

Tutta la droga sequestrata è stata inviata al RIS di Messina per le analisi di laboratorio. Nel frattempo:

Il 38enne di Milazzo è stato condotto nella Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto .

. Gli altri due arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’Impegno dei Carabinieri sul Territorio

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo, in coordinamento con le Procure di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto, proseguono nella lotta allo spaccio di stupefacenti, pianificando regolarmente controlli e servizi mirati. Parallelamente, sono in corso incontri di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado, per divulgare la cultura della legalità e i rischi legati all’uso di sostanze psicotrope.

Questo duplice approccio – repressione dei reati e prevenzione culturale – punta a dissuadere i malintenzionati dalla vendita e dall’acquisto di droghe, tutelando la comunità e, in particolare, i giovani del territorio.