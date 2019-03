Connect on Linked in

Un centro estetico gestito di fatto da un esponente del clan Ercolano Santapaola è stato sequestrato dalla Squadra Mobile di Catania che ha eseguito un provvedimento del gip del Tribunale di Catania.

L’inchiesta è stata condotta dalla Procura Distrettuale etnea. Si tratta delle quote societarie, beni aziendali mobili, immobili e mobili registrati e dei conti correnti della società “Nails Express Italia Sas di B.V. & C.”.

Il provvedimento è stato emesso nei confronti di Antonio Alfio Giuseppe Motta di 55anni pregiudicato, e di quattro dei suoi soci tutti indagati per trasferimento fraudolento di valori, perché – scrivono i magistrati etnei – in concorso tra loro con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti del predetto Antonio Alfio Motta, condannato più volte per associazione mafiosa e sottoposto a misure di prevenzione personali e reali, costituivano la “Nails Xpress Italia di M.R.G.A. & C. s.a.s.”, successivamente denominata “Nails xpress Italia s.a.s. di B.V. & C.” le cui quote venivano fittiziamente attribuite agli altri quattro indagati.

Il sequestro preventivo è frutto delle indagini compiute nei confronti dalla Squadra Mobile catanese nei confronti di Antonio Alfio Giuseppe Motta, esponente di spicco del clan Santapaola-Ercolano, uomo d’onore di Cosa nostra catanese che ha due condanne per associazione mafiosa e che è noto – dicono i magistrati della Procura di Catania – per le sue capacità imprenditoriali e per riciclare i proventi delle attività delittuose derivanti dalla sua appartenenza al clan.

Le intercettazioni hanno evidenziato come Motta sebbene risultasse soltanto un dipendente della società in realtà ne era il titolare esclusivo.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/video/catania/228564/tremestieri-sequestrato-dalla-polizia-il-centro-estetica-dei-clan-catanesi.html)