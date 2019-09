Trovato morto in casa a Terrasini, subì processo per usura e poi venne assolto

Print This Post

È ancora giallo sulla morte di Mercurio Nepa, detto Mike, l’uomo di 84 anni trovato cadavere in casa questa mattina a Terrasini.

Nelle ultime ore è emerso, però, un nuovo particolare: l’uomo era stato denunciato dalla Guardia di finanza per usura e gli erano stati sequestrati i beni.

Nella sua abitazione le fiamme gialle avevano trovato polizze di assicurazione sulla vita, quote di fondi d’investimento e denaro contante per oltre 135 mila euro. Dopo quattro anni, Nepa era stato assolto e gli era stato restituito il patrimonio sequestrato.

La persona che aveva sporto denuncia è stato ritenuto inattendibile dai giudici, mentre alcune presunte vittime hanno dichiarato che l’uomo non chiedeva niente, solo la restituzione del capitale.

Per decenni aveva vissuto a Detroit e tra il 2002 e il 2010 avrebbe concesso prestiti per oltre 65 mila euro a privati e commercianti, che poi si sarebbe fatto restituire applicando tassi d’interesse compresi tra il 40 e il 675% annui. La Procura aveva chiesto una condanna a tre anni e la sentenza di assoluzione non è stata appellata.

Fonte: gds.it

(https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2019/09/09/trovato-morto-in-casa-a-terrasini-subi-processo-per-usura-e-poi-venne-assolto-39188596-b53f-480c-b348-cfb4d8f9a0df/)