Una denuncia per il reato di maltrattamento di animali sarò inviata domattina alla procura di Marsala dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA per il reati di maltrattamento e abbandono di animali in merito al ritrovamento di un cane tenuto chiuso in un garage di evidente stato di abbandono, affamato e disidratato.

Gli animalisti nella denuncia chiedono di verificare l’esatta identità del proprietario e poi di procedere nei suo confonti per i reati sopra riportati.