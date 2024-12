I Carabinieri delle Stazioni di Santa Teresa di Riva e di Riposto hanno smascherato una truffa ai danni di un’anziana donna di 86 anni.

La vittima è stata raggirata da un uomo che, spacciandosi per carabiniere, l’ha contattata telefonicamente inscenando un falso incidente stradale che avrebbe coinvolto suo figlio. Per “evitare l’arresto” del familiare, all’anziana è stata chiesta una cauzione in denaro e gioielli.

Il raggiro

Preoccupata per il presunto incidente, la donna ha consegnato 600 euro in contanti e un bracciale d’oro a due uomini che si sono presentati direttamente davanti alla sua abitazione, fingendosi appartenenti all’Arma dei Carabinieri.

La scoperta e l’intervento

Sono stati i familiari dell’86enne a scoprire l’inganno e a contattare il numero di emergenza 112.

Grazie alla tempestiva denuncia, i militari hanno avviato un’indagine approfondita che, attraverso verifiche e accertamenti, ha portato al rintraccio dei due presunti responsabili nella zona di Riposto, in provincia di Catania.

Il recupero del bottino

Durante l’intervento, i Carabinieri hanno trovato in possesso dei sospettati la somma di denaro e il bracciale d’oro sottratti alla vittima, restituendo il maltolto all’anziana.

L’appello delle Forze dell’Ordine

I Carabinieri invitano i cittadini, in particolare gli anziani, a prestare massima attenzione a telefonate sospette o a richieste di denaro in circostanze poco chiare. È fondamentale avvisare immediatamente il 112 in caso di dubbi per evitare di cadere in trappole simili.