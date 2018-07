Sicilia, truffa all’A.G.E.A. : 165 mila euro di contributi per falsa attività agricola

Connect on Linked in

Ieri mattina, i militari della Stazione di Montalbano Elicona hanno notificato un avviso di conclusione indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica di Barcellona, diretta dal Procuratore Capo Dott. Emanuele Crescenti, nei confronti di C.L.T., 36enne, originario del piccolo Comune di Tripi (ME).

Il provvedimento scaturisce dagli esiti di articolata indagine, avviata dai militari della Stazione Carabinieri di Montalbano Elicona a seguito delle denunce presentate dalle vittime, che hanno permesso di accertare come lo stesso avesse dapprima formato due contratti di affitto di terreni ubicati nel comune di Montalbano Elicona di tre ignari proprietari, avendone falsificato la firma e riuscendo a far registrare i contratti presso l’Agenzia delle Entrate di Milazzo (ME).

Successivamente, l’uomo ha utilizzato predetti contratti attestando presso l’ “A.G.E.A.”, erogatore dei contributi pubblici dell’attività agricola, il possesso dei terreni e dei requisiti ai fini dell’ammissione delle relative domande di contributo.

Tale condotta ha indotto in errore la citata agenzia, che sulla scorta dei falsi contratti di affitto, di volta in volta allegati o, comunque, richiamati nelle richieste annualmente presentate, nell’arco di un quinquiennio, ha erogato i contributi richiesti in favore del predetto per una somma complessiva di 165 mila euro circa.

Le risultanze investigative raccolte dai militari dell’Arma sono state pienamente condivise dal Sostituto Procuratore presso la Procura di Barcellona, Dr.ssa Federica Paiola, che ha diretto e coordinato le indagini e che ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti del C.L., ritenuto autore del raggiro.