Una nuova truffa pare giri in questi ultimi giorni a Canicattì.

Alcuni individui andrebbero in giro casa per casa a chiedere denaro per un ipotetico intervento chirurgico da far eseguire ad un bambino di 5 anni malato al pancreas.

Ad ora pare che nessuno, fortunatamente, sia cascato nel tranello ma invitiamo i nostri lettori ad avvisare immediatamente le forze dell’ordine nel caso in cui , piattello in mano, si presentassero sulla soglia di casa.

Di Pietro Geremia