Palermo e Agrigento in Primo Piano nella Vocazione Turistica

La Sicilia si conferma leader in Italia per il numero di imprese artigiane attive nel settore turistico, grazie alle sue bellezze paesaggistiche e all’alta qualità dei servizi offerti. Questo è quanto emerge dall’ultimo report dell’Osservatorio Economico di Confartigianato Sicilia.

Dati e Statistiche delle Imprese Artigiane

Alla fine del primo trimestre del 2024, la Sicilia contava 16.164 imprese artigiane operanti in settori legati alla domanda turistica, rappresentando il 22,2% dell’artigianato totale. Questo dato posiziona la regione al primo posto a livello nazionale, con un impiego di 37.328 addetti.

Settori Principali dell’Artigianato Turistico

Agroalimentare : Con 5.244 imprese (32,4%), questo settore produce cibo e bevande di alta qualità, famosi tra i turisti stranieri e riconosciuti dall’Unione Europea.

: Con 5.244 imprese (32,4%), questo settore produce cibo e bevande di alta qualità, famosi tra i turisti stranieri e riconosciuti dall’Unione Europea. Manifatturiero e Servizi : 3.596 imprese (22,2%) che includono la produzione di gioielleria, ceramica, vetro, lavorazioni artistiche e servizi alle persone.

: 3.596 imprese (22,2%) che includono la produzione di gioielleria, ceramica, vetro, lavorazioni artistiche e servizi alle persone. Ristorazione : 2.919 ristoranti e pizzerie (18,1%) e 1.496 bar, caffè e pasticcerie (9,3%), per un totale di 4.415 imprese (27,3%) che offrono prodotti agroalimentari di qualità.

: 2.919 ristoranti e pizzerie (18,1%) e 1.496 bar, caffè e pasticcerie (9,3%), per un totale di 4.415 imprese (27,3%) che offrono prodotti agroalimentari di qualità. Trasporto Persone : 1.734 imprese (10,7%) che facilitano gli spostamenti dei turisti.

: 1.734 imprese (10,7%) che facilitano gli spostamenti dei turisti. Moda: 1.106 imprese di abbigliamento e calzature (6,8%), rappresentative del made in Italy.

Focus Territoriale: Palermo e Agrigento

A livello provinciale, Palermo e Agrigento si distinguono per il loro peso nel settore artigianale turistico:

Palermo : 24,6% delle imprese artigiane legate al turismo.

: 24,6% delle imprese artigiane legate al turismo. Agrigento: 23,9%.

Iniziative di Confartigianato Sicilia

Daniele La Porta, presidente regionale di Confartigianato Sicilia, ha sottolineato l’importanza delle iniziative messe in campo per valorizzare l’artigianato come attrattiva turistica.

Un esempio è il “visitor center”, un progetto innovativo per comunicare il valore dell’artigianato siciliano attraverso un visore che offre ai visitatori una maggiore consapevolezza del patrimonio culturale.

Occupazione e Trend

Secondo i dati Unioncamere-Ministero del Lavoro (sistema informativo Excelsior), per l’estate 2024, le imprese siciliane dei servizi di alloggio, ristorazione e turistici prevedono 22.270 nuove entrate, pari al 27,5% delle 81 mila previste in tutti i settori. Tuttavia, rispetto all’estate 2023, c’è una diminuzione del 10,4%, con 2.580 ingressi in meno.

Conclusioni

La Sicilia si conferma una regione di eccellenza per il turismo artigianale, grazie alla qualità dei suoi servizi e alla ricchezza delle sue tradizioni. Palermo e Agrigento, in particolare, si distinguono per la loro vocazione turistica, contribuendo significativamente al primato regionale.

Le iniziative di Confartigianato Sicilia e l’impegno delle imprese artigiane continuano a promuovere un turismo sostenibile e di alta qualità.