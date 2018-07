Turismo, la Sicilia meta dei vip: avvistati Will Smith, Beyoncé e Micheal Jordan

Print This Post

Come ogni anno, in estate la Sicilia si trasforma in una delle mete predilette dai vip e dalle personalità dello spettacolo. Nei giorni scorsi infatti, sono stati avvistati nell’hinterland isolano Michael Jordan, atterrato con sul inconfondibile aereo privato giovedì scorso e visto all’interno di un panfilo di 90 metri nelle acque di Castellammare, vicino alla riserva dello Zingaro.

A Siracusa invece sono stati avvistati due delle stelle della musica nazionale e internazionale Beyoncé e Jay-Z, mentre a Lipari, notissima isola delle Eolie, è stato immortalato il notissimo cantante e attore hollywoodiano Will Smith durante un’escursione in barca.

Una pioggia di star che rappresentano una vera manna non solo per il prestigio dell’isola ma sopratutto per gli introiti dei commercianti locali.

Di Pietro Geremia