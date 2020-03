Agrigento, tutto ok per il medico di Sciacca positivo al coronavirus

Connect on Linked in

Pare che stia bene il medico 48enne ricoverato presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in seguito alla sua positività al tampone del Coronavirus.

La dottoressa protagonista della storia, che non era veramente stata nelle zone rosse del bergamasco come sembrava in prima istanza, pare che in principio avesse qualche accenno di disturbo attribuito però inizialmente ad una banale influenza stagionale ma, per scrupolo, ha voluto effettuare controlli mirati scoprendo così di aver preso il Convid-19.

Intanto il reparto del Giovanni Paolo II dove la dottoressa 48enne prestava servizio è stato messo in quarantena con l’attivazione delle modalità di rilevazione di ulteriori tamponi per scoprire eventuali altri contagi.