Covid19, Ugl Sicilia: chiesti maggiori controlli al presidente Musumeci e all’assessore alla Salute

Chiesto al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci ed all’assessore alla Salute Ruggero Razza di volere verificare attraverso le strutture dei dipartimenti regionali della Regione Siciliana se nelle sedi di lavoro si stanno applicando tutte le misure richieste a partire dalla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale e della pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro del pubblico e del privato nonché dei mezzi adibiti al trasporto pubblico.

Così il segretario Ugl Sicilia, Giuseppe Messina e il segretario regionale aggiunto dell’Ugl, Giuseppe Scannella, intervenendo con una nota indirizzata al governatore della Sicilia e all’assessore alla Salute a seguito delle tante segnalazioni di lavoratori del settore pubblico e del privato, raccolte dal sindacato nei giorni scorsi sull’emergenza Coronavirus.

In questo momento di emergenza epidemiologica – aggiungono Messina e Scannella – è dovere di tutti rassicurare i lavoratori, che iniziano ad avvertire insicurezza e paura rispetto alla mancanza dei dispositivi di protezione individuale e della carenza o addirittura assenza di sanificazione dei luoghi di lavoro, e sull’impegno che tutto il possibile sarà approntato con immediatezza per contenere e gestire al meglio l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio siciliano.

Il governo regionale ha fatto già tanto per contenere in Sicilia la diffusione del virus con provvedimenti coraggiosi, soprattutto come risposta sanitaria, anche alla luce dello stop ai movimenti da e per la Sicilia delle scorse ore – concludono – ma molto altro si dovrà e si potrà fare per mettere in sicurezza tutti i lavoratori sia del settore pubblico che privato anche con la modalità “lavoro agile”, gestendo al meglio anche i servizi essenziali ed indifferibili.