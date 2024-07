In una significativa iniziativa del progetto nazionale “Un albero per il futuro”, promosso per sensibilizzare sull’educazione ambientale, i Carabinieri del Reparto Biodiversità di Reggio Calabria e gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Serafino Amabile Guastella” di Chiaramonte Gulfi hanno collaborato per la piantumazione di una talea dell’Albero Falcone nel giardino scolastico.

Questa talea, simbolo di legalità e libertà, deriva dal ficus posizionato davanti alla casa del giudice Falcone.

La cerimonia di piantumazione ha visto la partecipazione delle autorità locali e del Comandante della Compagnia Carabinieri di Vittoria, ricevendo un caloroso apprezzamento da parte degli studenti che hanno contribuito con riflessioni su legalità e tutela ambientale.

L’Arma dei Carabinieri, attraverso il progetto “Un albero per il futuro”, si impegna a promuovere la consapevolezza ecologica tra i giovani, puntando a migliorare l’ambiente, contrastare i cambiamenti climatici e aumentare la biodiversità in Italia.