Un nuovo contagio in Sicilia ma tornano a salire i decessi: un morto a Palermo, crescono i casi in Italia

Un nuovo caso di Coronavirus nell’Isola (nel Palermitano, come ieri), dove si registra anche una vittima, sempre nel capoluogo siciliano: non accadeva dalla settimana scorsa, crescono i guariti e diminuiscono i ricoverati.

E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute di mercoledì 8 luglio. In totale i casi registrati da inizio epidemia salgono a quota 3097 e le vittime 283. Sono 3094 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (227 mila in totale).

Stabile anche il dato dei guariti (2.687, +13), scende il numero di attualmente positivi (127). Cala anche numero dei ricoveri (7) mentre non ci sono più pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 120.

Aumentano i casi di coronavirus in Italia, dove nelle ultime 24 ore si registrano 193 nuovi positivi (ieri erano 138) dei quali 71 nella sola Lombardia. Si dimezzano invece i decessi rispetto a ieri: 15 i morti che porta il numero complessivo a 34.914. Sono questi i numeri del bollettino resi noti oggi dal Ministero della Salute.

In totale i contagiati da inizio Covid-19 sono 242.149. Il numero di guariti oggi è in crescita a 825, per un totale di 193.640. Cala di 41 il numero di ricoverati (899), mentre aumenta di 1 i ricoverati nelle terapie intensive, ora sono 71. Il numero delle persone in isolamento domiciliare è di 12.625, con un calo di 607 rispetto a ieri. Cinque le regioni italiane che non hanno registrato nuovi positivi oggi: si tratta di Trento, di Puglia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta e Molise.

Fonte: gds.it

(https://gds.it/articoli/cronaca/2020/07/08/coronavirus-un-nuovo-contagio-in-sicilia-ma-aumentano-i-guariti-crescono-i-casi-nel-resto-ditalia-decessi-f51f0911-0c6b-4045-9b41-40cdd210139e/)