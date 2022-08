Le 10 località con attività, eventi e strutture adatti a tutta la famiglia nel mese di agosto in Italia

1. Messina – Sicilia

2. Ancona – Marche

3. Cosenza – Calabria

4. Matera & Potenza – Basilicata

5. Salento – Puglia

6. Riviera Romagnola – Emilia-Romagna

7. Jesolo – Veneto

8. Oristano – Sardegna

9. Avellino – Campania

10. Orbetello & Monte Argentario – Toscana

L’estate 2022 ha una grande responsabilità ossia quella di riportare un po’ di normalità dopo la pandemia. Ma come prima, le prenotazioni fioccano e gli aeroporti sono pieni; molti italiani sono già in viaggio dopo la chiusura della scuola a metà giugno.

Noi del sito di comparazione Enjoy Travel, in collaborazione con Big7Travel, abbiamo stilato una lista di 10 località adatte alle famiglie con bambini seguendo criteri ben specifici: dagli eventi e fiere con intrattenimento, giochi e fuochi d’artificio, alle processioni religiose con annesse feste in piazza. Infine, abbiamo selezionato i migliori resort e campeggi per tutta la famiglia con animazione.

La nostra lista segue un ordine abbastanza semplice; abbiamo scelto di posizionare ai primi posti le località che hanno un calendario di eventi dalla durata maggiore.

1. Messina – Sicilia

La Sicilia è un’isola tutta da scoprire, con tantissime testimonianze della sua storia millenaria. Questa regione italiana è posizionata nel cuore del Mediterraneo, dal quale ha assimilato tante influenze culturali. Tra le città più belle e interessanti abbiamo selezionato Messina, importantissimo porto con il maggior numero di passeggeri in transito.

– La Vara di Messina: 15 agosto

La Vara di Messina è un carro votivo dedicato alla Madonna Assunta che viene portato in processione il 15 agosto di ogni anno. L’itinerario attuale parte da piazza Ettore Castronovo e prosegue lungo il moderno rettifilo dove sono previste soste e fermate. Una sosta prolungata avviene in corrispondenza dell’incrocio con via Boccetta dove c’è lo spettacolo dei fuochi pirotecnici. Ulteriore fermata al Palazzo Arcivescovile per la preghiera alla Patrona della Città e arrivo in Piazza Duomo.

– Oliveri Expo: tutto il mese di agosto

Oliveri Expo è una fiera regionale che si svolge da 17 anni presso Oliveri, in provincia di Messina. È un evento che fa registrare sempre il tutto esaurito. Con oltre 200 stand di operatori gastronomici, artigiani, commercianti e produttori, qui è possibile trovare di tutto. L’Expo è una bellissima iniziativa ed un evento per tutta la famiglia, una manifestazione dove immergersi nella tradizione culinaria siciliana.

– UNAHOTELS Naxos Beach Sicilia

A poco più di mezz’ora da Messina, UNAHOTELS Naxos Beach Sicilia è la soluzione ideale per una vacanza in famiglia in Sicilia. L’hotel e le villette sono circondati dalla natura, i bar e i ristoranti propongono l’autentica cucina siciliana e ci sono numerose strutture sportive, boutique e centro estetico. Tra i servizi offerti, animazione e miniclub pensati per appositamente per le famiglie e per intrattenere gli ospiti.

2. Ancona – Marche

Ancona affaccia sul mare Adriatico ed è una città portuale, tra le maggiori d’Italia per traffico internazionale di passeggeri. Ed è sin da 387 a. C. che la città funge da porto quando divenne una colonia greca di Siracusa. Parte della città rientra nella Riviera del Conero ed infatti Ancona è una meta estiva molto quotata.

– Palio Della Miniera Di Zolfo Di Cabernardi: una settimana ad agosto

Giunto alla sua 22ima edizione, il Palio della Miniera di Zolfo di Cabernardi si svolge per 7 giorni agli inizi di agosto. Si tratta di una sfida tra rioni con musica e spettacoli. Ogni sera i rioni si sfidano sulle più svariate attività come le bocce, la corsa dei sacchi, il tiro della sfoglia calibrata. Il programma è davvero ricco e prevede anche attività per gli under 18. Il Palio è una manifestazione adatta a tutti con animazione e stand enogastronomici.

– Festa del Covo: prima domenica di agosto

La prima domenica di agosto si svolge la Festa del Covo (“carro” in dialetto osimano), un evento religioso celebrato ad Osimo, in provincia di Ancona. L’evento ha come protagonista un carro realizzato con le spighe del grano per celebrare il raccolto. Ogni anno il pubblico è numeroso, fatto di curiosi che vogliono scoprire quale sarà il tema della composizione che cambia sempre.

– Villaggio Conero Azzurro

Il Villaggio Conero Azzurro è una bella struttura sul mare dotata di zona villaggio con cottage e case mobili, e di una zona campeggio con piazzole maxi, adatte a tende o camper. La spiaggia ha accesso privato ed è dotata di lettini e ombrelloni. Inoltre, ci sono due piscine, punti di ristoro ed un attivo gruppo di animatori che si dedicherà ai più piccoli, al divertimento e alle attività sportive.

3. Cosenza – Calabria

La provincia di Cosenza offre ai turisti e alle persone del posto tantissimi luoghi fantastici dove trascorrere le vacanze. Diamante e Santa Maria del Cedro sono mete molto popolari tra gli italiani, grazie ai loro paesaggi spettacolari e al mare cristallino.

– Madonna dell’Immacolata – 12 agosto

Il 12 agosto si festeggia la Madonna dell’Immacolata a Diamante, in provincia di Cosenza. In questo giorno si celebra l’Incoronazione della Vergine, patrona dell’intera città calabrese che è protagonista. I cittadini di Diamante sono molto devoti, tra canti e preghiere, e la festa attira numerosi turisti.

– Mediterraneo Cedro Festival – 4 giorni a metà agosto

L’evento imperdibile si svolgerà nel pieno dell’estate calabrese lungo la Riviera dei Cedri sul lungomare Giorgio Perlasca. Il Festival vedrà un susseguirsi di spettacoli musicali e intrattenimento, show cooking e degustazioni di prodotti tipici locali.

– Club Hotel Baia di Diamante

Il complesso è situato sulla Riviera dei Cedri a circa 800 m dal centro storico di Diamante. Il club è situato fronte mare ed è dotato di uno spazio molto grande dove si trovano impianti sportivi, piscina adulti e bambini, giardini e tutti i comfort e servizi per una vacanza spettacolare. I bambini di tutte le età possono divertirsi con l’animazione tra giochi, spettacoli serali e attività sportive.

4. Matera & Potenza – Basilicata

La Basilicata è conosciuta anche come Lucania; il suo caratteristico paesaggio, la rendono una delle regioni più particolari e affascinanti del panorama italiano. Basti pensare ai suoi Sassi e a tutta la zona litoranea con Policastro e Maratea. Sia Matera che Potenza offrono tanti eventi durante il mese di agosto, sia religiosi che folkloristici.

– Festa di San Rocco a Pisticci – 16 agosto

I festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Pisticci, in provincia di Matera, si ripetono ogni anno e attirano tantissime persone, turisti e residenti. La città è abbellita da luminarie, palchi e cassa armonica. Le serate vengono riempite da spettacoli, musica e animazione per bambini.

– Fuochi d’artificio alla Festa Patronale di San Rocco – 18 agosto 2022 – 20 agosto 2022 (Montescaglioso, Matera)

È una delle feste patronali più sentite in Basilicata come abbiamo visto per Pisticci. Anche a Montescaglioso i festeggiamenti si aprono a fine luglio per terminare il 20 con fuochi d’artificio, bande musicali in cassa armonica. La statua viene trasportata su di un carro scortata da cavalieri. La festa è anticipata dalla Festa dell’emigrante (il 16 agosto) e la Fiera (16 agosto).

– Siraresort

Il Siraresort è un Ecoresort accessibile immerso in uno scenario naturale. L’intera struttura utilizza risorse naturali come pannelli per la produzione di energia. Lo staff organizza intrattenimenti musicali, attività sportive, tornei e giochi. Inoltre, è super creativo soprattutto con i bambini coinvolgendoli in tantissime occasioni per la loro felicità e quella dei genitori.

5. Il Salento – Puglia

Il Salento, nella zona più a sud d’Italia, è conosciuto per il suo mare che viene denominato “Le Maldive del Salento”. La Puglia è una regione fantastica, dal clima caldo in estate, ma dalla ricca vegetazione, dalla frutta saporita e dai piatti tipici ricchi. La provincia è quella di Lecce, un altro gioiello da visitare.

– Sagra del pesce spada – dal 15 al 18 agosto a Gallipoli

La rinomata sagra del pesce spada si svolge dal 15 al 18 agosto. La manifestazione prevede concerti e spettacoli e la degustazione di tante specialità come: la frittura di paranza, alle seppie arrostite, i tranci di pesce spada e le orecchiette con gli scampi.

– Festa dell’Assunta e San Domenico – 14 e 15 agosto

A Martano la Festa dell’Assunta e San Domenico si festeggia il 14 e il 15 agosto. Si festeggia il patrono della città ossia San Domenico insieme all’Assunta; la festa inizia con la tradizionale processione della santa per le vie del paese e prosegue con bancarelle di piatti tipici, prodotti artigianali, musica dal vivo e fuochi d’artificio

– Camping Riva di Ugento

Il Camping Riva di Ugento, nel cuore delle Maldive del Salento, si trova immerso nella pineta tra Gallipoli e S. Maria di Leuca. La spiaggia immensa, attrezzata e libera, offre uno spettacolo meraviglioso. Nel Camping è possibile scegliere le soluzioni con case mobili o caravan oppure pernottare in tenda o roulette nelle piazzole. Il campeggio offre anche punto di ristoro, un bar, la piscina, campi sportivi e animazioni per bambini e adulti; il tutto per una vacanza super e indimenticabile.

6. Riviera Romagnola – Emilia-Romagna

La Riviera Romagnola è sinonimo di vacanza italiana. La lunghezza di questo tratto di costa è 91 chilometri ed appartiene per quasi tutta la sua totalità all’Emilia-Romagna. Non mancano i posti adatti a trascorrere una piacevole vacanza in famiglia, tra eventi e strutture adatte.

– Notte Magica di San Lorenzo a Talamello – 10 agosto

La notte di San Lorenzo, il 10 agosto, a Talamello si festeggia sia il patrono della città che la notte delle stelle, con musica, fuochi d’artificio, stand gastronomici e spettacoli di animazione per i bimbi. Un evento imperdibile per trascorrere una serata di divertimento per tutta la famiglia.

– Palio del Daino – dal 18 al 21 agosto

Il Palio del Daino è una manifestazione nazionale unica nel suo genere che viene organizzata nei minimi particolari. Lo spettatore si sente trasportato indietro nel tempo in quell’epoca tra Basso Medioevo e Rinascimento. Tra le strette vie e la tonda piazza principale si aggirano, cavalieri e dame, giullari e saltimbanchi, menestrelli e giocolieri.

Le cantine delle case si trasformano in vere e proprie botteghe dove è possibile imparare antiche arti; ci sono anche taverne che ripropongono la cucina di allora. Tantissimi sono anche gli spettacoli con la sfida principale tra le contrade per ottenere il Palio.

– Girasole Eco Family Village

Il camping village Girasole Eco Family Village si trova in località Marina Palmense, a Fermo. Da qui, una struttura immersa nel verde e sul mare, è raggiungibile tutta la meravigliosa riviera romagnola. Le vacanze in questo campeggio sono ricche di sport, divertimento e anche relax. I bambini sia piccoli che più grandi avranno tanto da fare tra spettacoli, attività al parco, in spiaggia, in piscina.

7. Jesolo – Veneto

Jesolo è un comune italiano che fa parte della città metropolitana di Venezia, in Veneto. La sua spiaggia è una delle principali in Italia e destinazione turistica estiva rinomata da turisti e persone del posto. Qui in estate ci sono diversi eventi da poter assistere con tutta la famiglia.

– Jesolo Air Show – fine agosto

Nell’Arenile Piazza Brescia alla fine di agosto, si svolge l’atteso Jesolo Air Show, uno spettacolo aereo che affascina cittadini e turisti. I velivoli e le acrobazie delle Frecce Tricolori sono visibili lungo tutto il litorale, da piazza Marina a Piazza Manzoni.

– Spettacolo dei Fuochi d’artificio di Jesolo – 15 agosto

Lo spettacolo dei fuochi d’artififucio di Ferragosto presso l’Arenile di Piazza Brescia a Jesolo si svolge lungo il littorale adriatico. Qui l’evento è tra i più famosi e in grado di attirare tantissimi spettatori da varie parti dell’Italia. In realtà i festeggiamenti iniziano la mattina sulle spiagge e durano fino a note fonda.

– Jesolo Mare – Family Village

Lo Jesolo Mare Village è il posto perfetto per tutta la famiglia. Alloggi e bungalow immerse nel verde e a pochi passi dal mare. La struttura offer relax, divertimento, attività sportive oltre a servizi come piscina, ristorante e un gruppo di animatori che impegneranno i bambini in numerosi giochi e spettacoli.

8. Oristano – Sardegna

La Sardegna è un’isola meravigliosa con un mare da sogno; cibo, natura e tante attività interessanti da fare la rendono una delle mete più gettonate delle estati italiane. La scelta è ricaduta sulla città di Oristano, situata nella zona occidentale dell’isola.

– Processione di Santa Maria Stella Maris: prima domenica di agosto

In provincia di Oristano si trova una città chiamata Bosa, una località di pescatori. La Festa di Santa Maria Stella Maris si tiene qui la prima domenica di agosto e attira naviganti che si fermano qui per godere delle celebrazioni che si svolgono durante il fiume. Alla mattina, le imbarcazioni dei pescatori scortano la statua della Madonna dalla chiesa di Bosa Marina alla cattedrale dell’Immacolata, per poi riportarla indietro la sera tardi.

– La festa di Santa Maria Stella Maris

Ma la festa non è solo religiosa: ci sono anche spettacoli musicali, mercatini e per concludere, fuochi d’artificio da godersi in riva al mare insieme a tutta la famiglia, e per la gioia dei più piccoli.

– Spinnaker Camping Village

Lo Spinnaker è un campeggio 4 Stelle ad Oristano che si affaccia sul mare ed è immerso in una pineta molto estesa. Il campeggio ha una piscina attrezzata, uno staff di animatori per attività sportive e spettacoli e un Mini Club peri i più piccoli. Il villaggio dispone sia di bungalow e case mobili ma anche di un’area per tende e camper. I servizi igienici sono comodi e moderni per garantire le comodità adatte a chi ha bambini.

9. Avellino – Campania

La zona della provincia di Avellino è rinomata per il torrone e per il vino; l’Irpinia, infatti, è tra le regioni vinicole più rinomate a livello mondiale. Avellino si trova più in altro rispetto alle zone di costa campane ed è quindi una provincia spesso scelta per scappare dalla calura estiva.

– Festa di Sant’Antonio – prima domenica da agosto

San Martino Valle Caudina, pittoresco paese in provincia di Avellino, ospita la processione dei ceri votivi di Sant’Antonio la prima domenica di agosto. È un evento che attira molte persone ed è il più seguito dai cittadini che sfilano con i ceri dal primo pomeriggio fino alla mezzanotte.

– Sagra della Maccaronara

La sagra si svolge nelle prime settimane di agosto ed è possibile gustare la “Maccaronara”, uno spaghetto grosso preparato a mano e condito con sugo o fagioli. Accanto alla Maccaronara ci sono anche animazione musicale e divertimento per tutti.

La casa di Mimma

La casa di Mimma è una villa in stile inglese adibita a B&B, immersa nel verde dell’Irpinia in provincia di Avellino. La struttura si trova ad un km dal Santuario di San Gerardo a Materdomini di Caposele. Qui è possibile effettuare diverse escursioni e richiedere il servizio di baby-sitting, attività adatte a tutta la famiglia soprattutto con bambini e ragazzi.

10. Orbetello & Monte Argentario – Toscana

La città di Orbetello sorge nel mezzo della laguna che prende il suo nome. Essa è unita al Monte Argentario da una strada costruita su una diga che ha diviso la laguna in due. Orbetello e le città limitrofe, come Porto Santo Stefano, offrono tante idee per trascorrere una vacanza in famiglia.

– Processione a Mare – 2 agosto

Il 2 agosto avviene la tradizionale processione in mare con la statua del patrono Santo Stefano posizionata sulla barca principale e seguita dalle imbarcazioni dei fedeli illuminate. Inoltre, avviene la benedizione dello Stendardo che viene dato ai vincitori del Palio del 3 agosto.

– Festa del Patrono S. Stefano – 3 agosto

Il 3 agosto avviene la celebrazione Eucaristica e la disputa del tradizionale Palietto nel tardo pomeriggio. Il programma del Palietto prevede la sfilata con gli equipaggi, i rappresentanti dei Marinai d’Italia e la banda comunale. Un’occasione davvero da non perdere con tutto il paese in festa tra colori, mercatini e fuochi d’artificio.

– Orbetello Family Camping Village

L’Orbetello Family Camping Village si trova sulla Strada della Giannella, a pochi chilometri da Albinia. Il campeggio offre alloggi quali case mobili, bungalow, chalet, piazzole standard per tende o roulotte, soluzioni di glamping con alloggi da sogno. Il campeggio è dotato di tutti i comfort dai servizi igienici comuni, un supermarket, ristorante e bar, spiaggia privata e animazione lungo tutto il periodo estivo. I bambini, i ragazzi ma anche gli adulti possono divertirsi a fare sport, giochi e spettacoli serali.