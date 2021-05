Riceviamo e pubblichiamo.

Il Presidente del Comitato civico spontaneo del quartiere Borgalino, “Una Nuova Canicattì ci Lega”, Anthony Cuva segnala lo stato di degrado, come mostrano le foto allegate, di uno spazio ubicato in Via Cavour probabilmente di proprietà privata e ormai da tempo lasciato al più totale abbandono che a causa dell’inciviltà di taluni soggetti è diventato ricettacolo di immondizia e di rifiuti di ogni genere .

“Abbiamo ascoltato le lamentele dei cittadini residenti, dichiara Anthony Cuva, che ormai da tempo provano a segnalare agli uffici competenti lo stato di degrado in cui versa la zona e il luogo sopra indicato in particolar modo con rifiuti di ogni genere anche ingombranti e ratti che circolano per strada .

Pertanto – conclude Anthony Cuva – sollecitiamo l’amministrazione comunale ad intervenire nel più breve tempo possibile ripulendo lo spazio indicato e provvedendo a fare un’ accurata derattizzazione, al fine di dare decoro urbano e tutelare la salute pubblica e l’incolumità dei residenti .”